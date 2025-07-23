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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استمرار حملات الغردقة الخضراء لتكريس الوعي البيئي في الأحياء والمحال التجارية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادلله

تواصل مدينة الغردقة تنفيذ حملات التوعية البيئية الميدانية ضمن مبادرة "الغردقة الخضراء"، التي أطلقتها محافظة البحر الأحمر بهدف تعزيز مفاهيم التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، تماشياً مع توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في دعم جهود حماية البيئة بالتوازي مع النشاط السياحي المتزايد.

وفي هذا السياق، نفذت إدارة الإعلام والتثقيف البيئي بالإدارة العامة لشئون البيئة حملة ميدانية في منطقة حفر الباطن، ركزت خلالها على رفع الوعي البيئي لدى أصحاب المحال التجارية والمقاهي.

وشملت الحملة توجيه الإرشادات حول كيفية الالتزام بالاشتراطات البيئية، وأهمية الحفاظ على نظافة الشوارع، وتطبيق أساليب التخلص الآمن من المخلفات الصلبة، بهدف ضمان بيئة صحية ومظهر حضاري يليق بمدينة سياحية كبرى مثل الغردقة.

وأكد مسؤولو الحملة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة توعوية موسعة يتم تنفيذها طوال فصل الصيف، خاصة مع تزايد الإقبال السياحي على المدينة، ما يتطلب مضاعفة جهود الحفاظ على المقومات الطبيعية الفريدة للغردقة، وعلى رأسها الشواطئ والشعاب المرجانية التي تمثل ثروة بيئية وسياحية لا تقدر بثمن.

وتسعى الإدارة العامة لشئون البيئة من خلال هذه الحملات إلى ترسيخ سلوك إيجابي مستدام لدى المواطنين والعاملين بالمنشآت، بما يعزز من مكانة الغردقة كواحدة من أبرز الوجهات البيئية والسياحية على مستوى المنطقة، ويضمن استمرار تدفق السياح في بيئة نظيفة وآمنة.

البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر مدينة البحر الاحمر

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