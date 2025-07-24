الأنبا باسيليوس يترأس افتتاح الندوة التكوينية الرابعة لخدام الإيبارشيّة

ترأس مساء أمس، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، افتتاح الندوة التكوينية الرابعة لخدام الإيبارشيّة، السنة الرابعة للذين أتموا حضور الثلاث الندوات السابقة.

تُقام فعاليات الندوة في الفترة من الثالث والعشرين، وحتى الثامن والعشرين من يوليو الجاري، تحت إشراف وتنظيم مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، وذلك بمبنى الخدمات والتكوين، بسمالوط.

تاريخ الكنيسة

وألقى الأب المطران تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "الرجاء وسط عالم غريب"، مؤكدًا لهم أهمية الالتزام، والاستفادة من جميع الفقرات المقدمة.

تتضمن الندوة الموضوعات التالية: تاريخ الكنيسة، سفر الرؤيا، العقيدة، اللاهوت أدبي، بالإضافة إلى اللقاءات الروحية، والتكوينية.