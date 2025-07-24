أخبار جنوب سيناء.. مبارك يناقش توفير المياه لوديان سانت كاترين.. ويعد بتكريم المتفوقين دراسيا ورياضيا

شهدت محافظة جنوب سيناء العديد من الفعاليات والأحداث على مدار 24 1 ساعة الماضية اهمها مناقشة الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب لرئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتوفير المياه في الوديان بسانت كاترين

وفي سياق آخر وعد محافظ جنوب سيناء بإعداد حفل تكريم للمتفوفين دراسيا ورياضيا وعلميا وذلك خلال حضور حفل مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات التخريج دفعة جديدة من الطلاب واليكم تفاصيل الاخبار

محافظ جنوب سيناء :يناقش مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب.. خطة توصيل المياه للوديان المحرومة بسانت كاترين

ناقش الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خطة توصيل خطوط مياه الشرب لعدد من التجمعات البدوية المحرومة، خاصة في منطقة وادي سعال بسانت كاترين ، في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية لجميع المواطنين وخاصة في المناطق النائية.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ جنوب سيناء المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على رأس لجنة فنية متخصصة، وذلك لمتابعة نتائج المعاينة الميدانية التي أجرتها اللجنة لمحطة معالجة الصرف الصحي بمدينة دهب، والوقوف على خطة رفع كفاءتها.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الشركة القابضة أهم ما توصلت إليه اللجنة من نتائج فنية، شملت تقييم الوضع الحالي للمحطة، وخطة إعادة تأهيلها، وتطوير أنظمة المعالجة إلى نظام المعالجة الثلاثية، بما يواكب التوسع السياحي والعمراني للمنطقة. وأكد أن اللجنة أوصت بإجراء تحديث شامل للمعدات والروافع، وتحسين الأداء البيئي والتشغيلي للمحطة بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتحسين مستوى الخدمات في جميع المدن والتجمعات، خاصة ما يتعلق بالخدمات اليومية الحيوية كالمياه والصرف الصحي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على استمرار التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والشركة القابضة لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية وتسريع وتيرتها.

وأشار إلى أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مع مراعاة البعد البيئي والسياحي في جميع خطط التنمية، خاصة في مدن مثل دهب وسانت كاترين وشرم الشيخ ذات الطبيعة الخاصة والأهمية البيئية والدينية والسياحية.

خلال حضوره حفل تخرج طلاب

مبارك: يوجه بإعداد حفل تكريم للطلاب المتفوقين علميا ورياضيا

وجه الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بإعداد وتجهيز حفل كبير المتفوقين علميا ورياضيا من طلاب جنوب سيناء فى جميع المراحل ومختلف المجالات.

جاء ذلك خلال حفل تخرج طلاب وطالبات مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات لدفعة العام الدراسي 2024/2025 الذي شهده دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء وسط أجواء احتفالية مبهجة، تعكس روح الفخر والانتماء لدي الطلاب

شارك في الحفل الدكتورة إيناس سمير نائبة المحافظ وعادل عتلم مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، ومحمد فتحي مدير مديرية الشباب والرياضة، إلى جانب مديرة المدرسة، ولفيف من المعلمين والمعلمات، وأولياء الأمور، الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم فرحة التخرج.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم قدم الطلاب عددًا من العروض الفنية والموسيقية التي نالت إعجاب الحاضرين، وأبرزت مواهبهم في التعبير والإبداع.

وفي كلمته، هنأ المحافظ الطلاب والطالبات على تفوقهم، معربًا عن فخره واعتزازه بهم، وموجهًا لهم كلمة تحفيزية قال فيها:

"أبنائي وبناتي... أنتم أمل هذا الوطن ومستقبله. اليوم تضعون أولى خطواتكم نحو مرحلة جديدة في حياتكم، فحافظوا على نجاحكم، وواصلوا السعي بعزيمة وثقة. إن مصر تنتظر منكم الكثير، وبالعلم والإرادة والعمل نحقق التنمية والبناء."

وأضاف محافظ جنوب سيناء قائلا "نحن في محافظة جنوب سيناء، وبتوجيهات القيادة السياسية نضع التعليم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل على توفير كل السبل التي تضمن بيئة تعليمية شاملة ومتطورة، تدعم أبناءنا في المجالات التعليمية، والرياضية، والثقافية، لبناء جيل واعٍ قادر على قيادة المستقبل."

كما توجه المحافظ بالشكر لإدارة المدرسة وهيئة التدريس على جهودهم المخلصة في تنمية الطلاب ورعايتهم علميًا وسلوكيًا، مشيدًا بالدور الإيجابي لأولياء الأمور في دعم العملية التعليمية والتربوية.

وفي ختام كلمته، وعد محافظ جنوب سيناء بتكريم المتفوقين دراسيًا ورياضياً والحاصلين على مراكز متميزة على مستوى المحافظة، دعمًا لهم وتحفيزًا على مواصلة مسيرة التميز.

وحرص الطلاب والطالبات، وأسرهم، على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ، في لحظة مليئة بالفخر والفرح، تُوِّجت بنجاح رحلة دراسية واستعداد لمرحلة جديدة من الطموح والعطاء.

خلال حضوره حفل تخرج طلاب

مبارك: يوجه بإعداد حفل تكريم للطلاب المتفوقين علميا ورياضيا

وجه الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بإعداد وتجهيز حفل كبير المتفوقين علميا ورياضيا من طلاب جنوب سيناء فى جميع المراحل ومختلف المجالات.

جاء ذلك خلال حفل تخرج طلاب وطالبات مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات لدفعة العام الدراسي 2024/2025 الذي شهده دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء وسط أجواء احتفالية مبهجة، تعكس روح الفخر والانتماء لدي الطلاب

شارك في الحفل الدكتورة إيناس سمير نائبة المحافظ وعادل عتلم مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، ومحمد فتحي مدير مديرية الشباب والرياضة، إلى جانب مديرة المدرسة، ولفيف من المعلمين والمعلمات، وأولياء الأمور، الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم فرحة التخرج.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم قدم الطلاب عددًا من العروض الفنية والموسيقية التي نالت إعجاب الحاضرين، وأبرزت مواهبهم في التعبير والإبداع.

وفي كلمته، هنأ المحافظ الطلاب والطالبات على تفوقهم، معربًا عن فخره واعتزازه بهم، وموجهًا لهم كلمة تحفيزية قال فيها:

"أبنائي وبناتي... أنتم أمل هذا الوطن ومستقبله. اليوم تضعون أولى خطواتكم نحو مرحلة جديدة في حياتكم، فحافظوا على نجاحكم، وواصلوا السعي بعزيمة وثقة. إن مصر تنتظر منكم الكثير، وبالعلم والإرادة والعمل نحقق التنمية والبناء."

وأضاف محافظ جنوب سيناء قائلا "نحن في محافظة جنوب سيناء، وبتوجيهات القيادة السياسية نضع التعليم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل على توفير كل السبل التي تضمن بيئة تعليمية شاملة ومتطورة، تدعم أبناءنا في المجالات التعليمية، والرياضية، والثقافية، لبناء جيل واعٍ قادر على قيادة المستقبل."

كما توجه المحافظ بالشكر لإدارة المدرسة وهيئة التدريس على جهودهم المخلصة في تنمية الطلاب ورعايتهم علميًا وسلوكيًا، مشيدًا بالدور الإيجابي لأولياء الأمور في دعم العملية التعليمية والتربوية.

وفي ختام كلمته، وعد محافظ جنوب سيناء بتكريم المتفوقين دراسيًا ورياضياً والحاصلين على مراكز متميزة على مستوى المحافظة، دعمًا لهم وتحفيزًا على مواصلة مسيرة التميز.

وحرص الطلاب والطالبات، وأسرهم، على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ، في لحظة مليئة بالفخر والفرح، تُوِّجت بنجاح رحلة دراسية واستعداد لمرحلة جديدة من الطموح والعطاء.