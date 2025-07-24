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بدون فرن .. طريقة عمل كيكة الآيس كريم في 10 دقائق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بدون فرن .. طريقة عمل كيكة الآيس كريم في 10 دقائق

كيكة الآيس كريم
كيكة الآيس كريم
ريهام قدري

إجازة الصيف تحتاج إلى وصفات معرضة وسهل ونقدم إليك طريقة عمل كيكة الآيس كريم الشهية، خطوة بخطوة، بطريقة سهلة وبدون فرن:


 

 كيكة الآيس كريم (بدون فرن)

المكونات:

لقاعدة الكيك:

2 باكيت بسكويت شوكولاتة (أوريو أو أي نوع تفضّلينه)

100 جرام زبدة مذابة


لخليط الآيس كريم:

2 كوب آيس كريم فانيليا (أو أي نكهة تفضلينها)، مُخفف قليلًا بحرارة الغرفة

نصف كوب شوكولاتة مذابة أو صوص كراميل (اختياري)

نصف كوب مكسرات مجروشة (اختياري)

نصف كوب قطع شوكولاتة أو بسكويت مكسر


للتزيين:

صوص شوكولاتة أو كراميل

كريمة مخفوقة

فواكه طازجة أو قطع شوكولاتة

كيكة بالمانجا

طريقة التحضير:

1. تحضير القاعدة:

اطحني البسكويت حتى يصبح ناعمًا.

أضيفي الزبدة المذابة وقلبي جيدًا حتى تحصلي على قوام رملي.

ضعي الخليط في قالب كيك مبطّن بورق زبدة واضغطي جيدًا لتكوين قاعدة متماسكة.

أدخلي القالب الفريزر لمدة 15 دقيقة.

2. تحضير خليط الآيس كريم:

في وعاء، اخلطي الآيس كريم شبه المذاب مع الشوكولاتة أو الكراميل، والمكسرات وقطع البسكويت حسب الرغبة.

اسكبي الخليط فوق طبقة البسكويت في القالب وساوي السطح.

3. التجميد:

غطي القالب بورق نايلون أو فويل.

ضعيه في الفريزر لمدة 6 ساعات على الأقل، ويفضل طوال الليل.

4. التقديم:

أخرجي الكيكة قبل التقديم بـ5 دقائق لتسهيل التقطيع.

زيّنيها بصوص الشوكولاتة، الكريمة، الفواكه أو أي تزيين ترغبين به.

- نصائح:

يمكنك استخدام آيس كريم بنكهات مختلفة لطبقات متعددة.

استخدمي قالب كيك قابل للفك لتسهيل إخراج الكيكة.


 

كيكة الايس كريم طريقة كيكة الايس كريم ايس كريم كيكة الصيف

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