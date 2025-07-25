برج القوس| حظك اليوم الجمعة 25 يوليو 2025.. تجنب اتخاذ قرارات مصيرية

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونعرض لكم توقعات برج القوس اليوم الجمعة 25 يوليو 2025 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي.

توقعات برج القوس اليوم الجمعة 25 يوليو 2025

قد تضيع فرص ثمينة في اللحظات الأخيرة، وقد يُزعجك هذا، قد يقف الحظ في طريقك، تجنّب اتخاذ قرارات مصيريه

توقعات برج القوس على الصعيد المهني

قد تفتقر إلى الاستقرار في أداء مهام العمل بفعالية، كما أن زملاءك لن يكونوا متعاونين معك، وقد لا تحظى بالتقدير الذي تستحقه من رؤسائك

توقعات برج القوس في الحب والعلاقات

قد تشعر بحساسية تجاه شريكك، وقد ينعكس ذلك على علاقتك به، يُنصح باتباع نهج أكثر ودية في تعاملك معه

توقعات برج القوس ماليا

هناك المزيد من النفقات المُشار إليها لهذا اليوم، ستكون لديك التزامات أكثر، وقد لا تتمكن من الوفاء بها بالموارد المتاحة

توقعات برج القوس على الصعيد الصحي

ستُمكّنك قوتك وإمكانياتك من الحفاظ على صحة جيدة، كما ستتمتع بمرونة أكبر