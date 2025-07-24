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الانتهاء من 75 % من المخططات التفصيلية للمدن و86 % للقرى بالمحافظات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الانتهاء من 75 % من المخططات التفصيلية للمدن و86 % للقرى بالمحافظات

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه يجري العمل على قدم وساق للانتهاء من المخططات التفصيلية في القري والمدن والتي تم الانتهاء من مخططاتها الاستراتيجية حيث تم الانتهاء من 114 مدينة و 11 منطقة امتداد عمرانى و1391 قرية من خلال بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وقالت وزيرة التنمية المحلية أنه جارى تنفيذ المخططات التفصيلية لعدد ( 37 ) مدينة و( 51 ) منطقة امتداد عمرانى بالمدن و(221 ) قرية بالمحافظات ، وبذلك بلغت نسبة تنفيذ المخططات التفصيلية للمدن المستهدف اعدادها من خلال البروتوكول 75% ونسبة 86% للقرى.

منع العشوائيات

يأتي ذلك في إطار جهود كافة أجهزة الدولة لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة بالقرى والمدن وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة للمواطنين وتشجيع الاستثمار العقاري لمواطني القرى والمدن بالمحافظات للارتقاء بجودة حياة أبناء المحافظات وأهمية المخططات التفصيلية كركيزة أساسية لإحداث التنمية بالمدن والقرى ، بما يخدم أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تسعى إليها الحكومة .

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية تقريراً من الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة لمتابعة ملف المخططات التفصيلية والإستراتيجية بالمحافظات ، حيث تم خلال العام المالى 2024/2025 الإنتهاء من المخططات التفصيلية لـ 24 مدينة بعدد ( 8 محافظات ) وعدد 4 أحياء بمدينة الجيزة وعدد ( 107 قرية ) بعدد ( 4 محافظات ) .

المخططات التفصيلية

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المخططات التفصيلية التي تم الانتهاء منها خلال العام المالى  ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ لـ (24) مدينة تتضمن، مدن ( الحوامدية – الصف- أطفيح ) بالإضافة إلى أحياء ( الوراق – العجوزة – المنيرة الغربية – إمبابة ) بمحافظة الجيزة، و مدينة ( الخانكة ) بمحافظة القليوبية ، ومدن ( الجمالية – أجا – تمى الامديد – جمصة – الكردي ) بمحافظة الدقهلية ، ومدن ( القنطرة غرب ، التل الكبير ، القصاصين ) بمحافظة الإسماعيلية ، ومدينة ( أبورديس ) بمحافظة جنوب سيناء ومدن (الفشن ، ناصر ، الواسطى ) بمحافظة بنى سويف ، ومدن ( الفتح ، أبو تيج ، أبنوب ، صدفا ) بمحافظة أسيوط، ومدن ( مغاغة ، دير مواس ، أبو قرقاص ، ملوى ) بمحافظة المنيا وذلك إضافة إلى (107 ) قرية بمحافظات الجيزة ، الدقهلية ، الوادي الجديد والفيوم.

وأشارت د.منال عوض، إلى أن ملف المخططات التفصيلية للمدن والقرى يحظي بأهمية كبيرة لدوره المهم في إحداث التنمية العمرانية والسكانية وتنظيم أعمال البناء والمساهمة بشكل فعال في تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تهتم بالحفاظ على الأراضي الزراعية من الزحف العمراني وتوفير الطلب المتزايد على الإسكان، وتنظيم البناء وتوفير الخدمات .

التنمية المحلية منال عوض المخططات التفصيلية

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