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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة عامل إثر سقوطه من مبنى تحت الإنشاء في مرسى علم

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أُصيب عامل في العقد السادس من عمره صباح اليوم الخميس، بعد سقوطه من ارتفاع أثناء عمله في مبنى تحت الإنشاء جنوب مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

تلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط أحد العمال من الطابق العلوي لمبنى قيد الإنشاء بجوار سكن العاملين في فندق يقع بالكيلو 20 جنوب المدينة.

انتقلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن المصاب يُدعى محمود أحمد حسين، ويبلغ من العمر 64 عامًا، حيث أُصيب باشتباه ما بعد الارتجاج، واضطراب في الوعي، إضافة إلى اشتباه في كسور بالظهر والساقين.

تم نقل العامل إلى مستشفى مرسى علم لجراحات اليوم الواحد لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة لبيان أسباب السقوط.

البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر مرسى علم

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