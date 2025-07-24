أسعار الأسماك في أسواق الوادي الجديد اليوم الخميس

استقرت أسعار الأسماك الطازجة بأسواق محافظة الوادي الجديد ، اليوم الخميس 24-7-2025 حيث بلغ سعر كيلو البلطي الطازج في الأسواق المحلية 115 جنيهات، وكذلك استقر سعر البلطي القادم من مفيض باريس عند 25 جنيهًا للكيلو، ما جعل إقبال المواطنين على شراء الأسماك كبير.

أسعار الأسماك في الوادي الجديد

البلطي 115 جنيهات للكيلو

المبروك 97 جنيهًا للكيلو

المكرونة يتراوح من 165 لـ 170 جنيهًا

البوري يبلغ سعر الكيلو 180 جنيهًا

البياض يتراوح سعرة من 95 إلى 100 جنيهًا

الجمبري يتراوح من 325 إلي 335 جنيهًا للكيلو



مزارع الاستزراع السمكي تحقق الاكتفاء الذاتي

وتشهد أسواق الوادي الجديد استقرارًا في أسعار الأسماك الطازجة نتيجة لعدة عوامل، منها توافر الإنتاج من مزارع الاستزراع السمكي، وتنوع الأصناف، والاهتمام بالأكثر مبيعًا في الأسواق، بالإضافة إلى زيادة المعروض من الإنتاج المحلي لتقليل الأسعار وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتعتمد محافظة الوادي الجديد بشكل رئيسي على توفير الأسماك الطازجة من مزارع الاستزراع السمكي المتوفرة في جميع القرى والمراكز، ويتم استيراد بعض الأسماك غير المتوفرة من المحافظات المجاورة لتوفير احتياجات المواطنين، وإضافة أصناف جديدة مثل الجمبري والكابوريا وغيرها من الأصناف البحرية، نظرًا لعدم وجود مسطحات مائية كبيرة أو بحيرات طبيعية تغذي السوق المحلي باستمرار.

توفير الأسماك بكميات كبيرة بالاسواق

وتُعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات التي تعتمد بشكل محدود على مصادر المياه، إلا أنها نجحت خلال السنوات الأخيرة في التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي، خاصة بمفيض باريس والمزارع التابعة للمحافظة، ما ساهم في توفير أنواع متعددة من الأسماك بأسعار مناسبة.

وتحرص الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظة على التوسع ودعم تلك المشروعات لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، كما يتم نقل كميات من الأسماك الطازجة من المحافظات الساحلية لزيادة المعروض من الأسماك المختلفة كأنواع الكابوريا والجمبري لتلبية احتياجات الأسواق، ويُقبل المواطنون على شراء الأسماك بفضل تنوعها وجودتها واعتدال أسعارها مقارنة بباقي المحافظات.