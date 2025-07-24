ثلاثي ليفربول وأرسنال وأوكسير في معسكر منتخب مصر تحت 20 عاما

دخل ثلاثي مصري محترف في الخارج لقائمة منتخب مصر تحت 20 بقيادة أسامة نبيه المدير الفني في ظل بحثه عن المواهب الشابة لدعم الفراعنة قبل انطلاق بطولة كأس العالم للشباب.

وأعلن منتخب مصر تحت 20 سنة ضم الثلاثي كريم أحمد لاعب ليفربول الإنجليزي

وكامرون إسماعيل لاعب أرسنال الإنجليزي ورضوان حمزاي لاعب أوكسير الفرنسي



ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات بطولة كأس العالم للشباب التي تستضيف تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر القادمين.

وشكّل اتحاد الكرة لجنة اللاعبين المحترفين بالخارج ومزدوجي الجنسية برئاسة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وعضوية كل من: محمد أبو حسين، وطارق أبو العينين، ومحمد الشربيني أعضاء مجلس الإدارة، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد، وعصام سراج الدين رئيس القطاع التجاري، وشعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة، وأحمد إيهاب، ووسيم أحمد، وهشام عطا، وأحمد شعلان، ومحمد شعبان.