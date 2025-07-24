أول تعليق من إبراهيم عادل عقب انضمامه للجزيرة الإماراتي

أعرب إبراهيم عادل نجم منتخب مصر عن سعادته الغامرة بالانضمام لصفوف الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادماً من بيراميدز

تصريحات ابراهيم عادل

وأكد إبراهيم عادل في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الجزيرة :"سعيد بوجودي هنا، وأتمنى أن أبذل أقصى جهد لمساعدة الفريق للتتويج بالبطولات، "أدعو الله أن يوفقني وأن أكون قادرًا على مساعدة الفريق، وأن نعمل معًا لتحقيق إنجاز كبير لنادي الجزيرة هذا العام إن شاء الله، وأتمنى أن أبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق".

وأضاف : "كانت فيه صعوبات بالبداية، بدأت في نادي المريخ البورسعيدي وبعدها انتقلت لنادي بيراميدز، ولكن الحمد لله ربنا كتب أني أوصل لهذي النقطة والعب مع الجزيرة".

وتابع :"محمد النني لعب دوراً كبيراً في قبولي عرض الجزيرة، النني أحد اللاعبين الكبار، وكنت سعيد بوجوده معنا في الأولمبياد، كما أنه ساعدني وشجعني كثيرا على الموافقة على العرض الذي تم تقديمه من إدارة الجزيرة".

واختتم :"أتمنى أن أكون اسماً كبيراً في تاريخ الكرة بالجزيرة، وأحقق لقب الدوري الإماراتي مع الفريق، ورسالتي للجمهور أن يكون في ظهر الفريق، والداعم الأكبر وأتمنى أن أكون عند ثقتهم".