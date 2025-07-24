السويحلي الليبي يعلن تجديد عقود ثلاثي الكرة الطائرة صلاح وعبد السلام وسعيد

توصل نادي السويحلي الليبي لاتفاق على تجديد عقود ثلاثي الفريق الأول للكرة الطائرة أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام وأحمد سعيد لمدة موسم جديد .

وكان الثلاثي قد انضمو للفريق في الموسم الماضي وحققو مع النادي الليبي 4 بطولات هي الدوري الليبي وكأس ليبيا وكأس السوبر الليبي وبطولة إفريقيا للأندية للمرة الأولى في تاريخ النادي والأندية الليبية .

وأكد الحارت المجعوك مدير الكرة بالفريق أنه أنهى الاتفاق على تجديد عقود الثلاثي المصري بعد مساهمتهم بشكل كبير في إنجازات الموسم الماضي وتحقيق بطولة إفريقيا للمرة الأولى في التاريخ مؤكدا أنه سعيد باستمرار الثلاثي المصري كونهم إضافة كبيرة للسويحلي الليبي .

ويستعد السويحلي الليبي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في شهر ديسمبر المقبل بكولومبيا ممثلا لقارة إفريقيا للمرة الأولى في تاريخ الأندية الليبية.