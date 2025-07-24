اتحاد المصارعة يعلن بعثته المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر

أعلن الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة العميد سعيد صلاح، عن بعثة الاتحاد المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية الأولى للمدارس المقامة بالجزائر، خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 5 أغسطس المقبل.

وتضم بعثة المصارعة على مستوى المدربين، كل من باسم إبراهيم الشحات «مدرب المصارعة الرومانية»، الخليل إبراهيم مصطفي «مدرب المصارعة الحرة والنسائية» حيث تقام منافسات المصارعة في الفترة من 24 إلى 30 يوليو الجاري.

كما يشارك من اللاعبين كل من: محمد صلاح القططي «لاعب مصارعة رومانية وزن ٦٥ ك»، وليد محمد صلاح الدين «مصارعة رومانية وزن ٨٠ ك»، ياسين حسني علي «لاعب مصارعة حرة وزن ٨٠ ك».

وتضم البعثة المشاركة في البطولة، أيضًا كل من محمد ياسر أبو فراج «لاعب مصارعة حرة وزن ٩٢ ك»، وملك علي لاعبة مصارعة نسائية وزن ٧٣ ك.

يذكر أن مصر تشارك خلال هذه النسخة في 13 لعبة رياضية، تشمل، الكانوي والكياك الشاطئية، التجديف الشاطئي، والووشو كونغ فو، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، الملاكمة، الدراجات، السلاح، الجودو، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، المصارعة.

وتقام منافسات الدورة في أربع مدن جزائرية هي، قسنطينة، عنابة، سطيف، وسكيكدة. وتضم البعثة المصرية نحو 162 فردًا، من بينهم 108 لاعبين ولاعبات تتراوح أعمارهم ما بين 14 وحتى 17 عامًا، إلى جانب 34 فردًا من الأجهزة الفنية، و20 إداريًا. يترأس البعثة مجدي اللوزي رئيس الإتحاد المصري للملاكمة وعضو مجلس ادارة اللجنة الاولمبية المصرية.