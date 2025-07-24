لمس شعر أسماء جلال وتاب واعتزل | بلاغ الفنانة يهدد زين بالحبس..تفاصيل

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل مصفف الشعر المعروف باسم "زين" بعد التحقيق معه في واقعة الفيديو الذي أعلن فيه اعتزاله تصفيف شعر الفنانات لأسباب دينية وتسبب ذلك في جدل واسع، خاصة بعدما ذكَر الفنانة أسماء جلال بالاسم في حديثه عن مشروعية عمله

هل انتهت القضية بعد اخلاء سبيل المتهم

نعم للنيابة العامة الحق في إعادة القبض على المتهم الذي أُخلي سبيله أو حفظ القضية إذا توافرت أدلة جديدة أو ظهرت ظروف تستدعي ذلك وفقاً للقانون

إخلاء السبيل

هو قرار قضائي يسمح للمتهم بالخروج من الحبس الاحتياطي سواء بكفالة مالية أو بدونها مع التزامه بحضور التحقيقات والمحاكمة. حفظ القضية

هو قرار يصدر من النيابة العامة بإنهاء التحقيق في القضية لعدم كفاية الأدلة أو لظروف أخرى ومع ذلك للنيابة العامة الحق في إعادة فتح القضية إذا ظهرت أدلة جديدة

ماذا يعني اخلاء السبيل

إخلاء السبيل لا يعني انتهاء القضية، فالنيابة العامة لها صلاحيات واسعة في التعامل مع المتهم حتى بعد إخلاء سبيله، بما في ذلك إعادة القبض عليه أو حفظ القضية أو حتى استئناف قرار إخلاء السبيل

وكانت أسماء جلال قد تقدمت ببلاغ رسمي ضد مصفف شعرها السابق، معتبرة تصريحاته إساءة لها ومطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وهو ما استجابت له الجهات الأمنية سريعًا.

ويأتي ذلك بعد أن نشر مصفف الشعر زين في عبر حسابه على تيك توك، فيديو يعلن فيه ترك المجال الفني نهائيا، وقال زين مصفف شعر الفنانات في الفيديو: قلت أنا إيه اللي بعمله في نفسي ده؟! تخيلت إني بلمس شعر أسماء جلال وغيرها من الممثلات طول الوقت.. قلت يا ترى الشغل ده حلال ولا حرام؟ وقررت إني لازم أسيب الشغل ده.

واستكمل زين حديثه، عن هذا الأمر حيث قال إنه بالفعل اتخذ القرار وترك المجال الفني بطريقة ودية، مؤكدا أنه يسعى للبدء من جديد بمشروع طالما حلم به، قائلا: هفتح براند ملابس.. حاجة أتاجر فيها بالحلال.. كفاية لحد كده شغل في الوسط الفني، وابدأ الحاجة اللي كان نفسي فيها من زمان