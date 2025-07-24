المنتدى الاستراتيجي للفكر: المعبر المصري مفتوح.. والاحتلال هو من يعوق تدفق المساعدات

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إنّ بيان وزارة الخارجية المصرية الأخير جاء واضحًا في مضمونه ومفرداته، مؤكدًا أن ما يشهده قطاع غزة من إدخال للمساعدات عبر الأراضي المصرية – والتي تجاوزت 340 شاحنة حتى الآن – يعكس حجم الجهد المصري الحقيقي على الأرض.

حملات تشويه متعمدة

وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه التحركات الإنسانية تُقابل بحملات تشويه متعمدة تحركها جهات إسرائيلية وأخرى إخوانية بهدف النيل من الدور المصري التاريخي والثابت في دعم الشعب الفلسطيني.

وتابع، أنّ مصر تمارس ضغوطًا مكثفة على الجانب الإسرائيلي لضمان استمرار تدفق المساعدات، وأنها تقود حراكًا دبلوماسيًا فاعلًا على المستويين الإقليمي والدولي لدعم القضية الفلسطينية والتصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدًا أن دعم مصر للشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من أمنها القومي ومن مواقفها التاريخية الراسخة.

وأوضح، أنّ التصريحات التي تُطلق على منصات التواصل الاجتماعي وتتّهم مصر زورًا بعرقلة إيصال المساعدات إنما تصب في مصلحة المخطط الإسرائيلي الرامي إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية، لافتًا إلى أن المعبر المصري مفتوح، وأن الجانب الآخر منه يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي قصف البنية التحتية للمعبر وهدم الطرق المؤدية إليه، وهو ما يعوق حركته من جهة غزة، موضحًا أن المساعدات تُوجَّه عبر معبر كرم أبو سالم ومعابر أخرى.

https://www.youtube.com/watch?v=vqsIrWj-EXQ