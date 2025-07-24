مصطفى كامل لراغب علامة: دي واقعة كبيرة وشكلها فج ولا يمكن التغاضي عنها

علق الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين على أزمة حفلة الفنان راغب علامة قائلا : دي واقعة كبيرة وشكلها كان فج، ولا يمكن التغاضي عنها".

وتابع كامل خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز فى برنامج كلام الناس على قناة mbc masr قائلا : اللي حصل لا يمكن نعديه ونقول نلوم ونعاتب وخلصت، لأ، ده تجاوز كبير، وله تأثير مباشر على صورة مصر قدام العالم".

وأكد كامل النقابة "لن تتهاون في الحفاظ على الذوق العام والسلوك الذي يليق بالجمهور المصري".

وأشار إلى أن الواقعة تم الاطلاع عليها بكل تفاصيلها من قِبل أعضاء المجلس، وأنهم أجمعوا على أنها "خطأ جسيم ويستوجب الإجراء"