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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

النصر السعودي يخطط لضم مدير تنفيذي من أتلتيكو مدريد

النصر السعودي
النصر السعودي
إسلام مقلد

يواصل نادي النصر السعودي خطواته الحثيثة لتطوير هيكله الإداري، من خلال استقطاب الكفاءات الأوروبية البارزة، حيث كشفت صحيفة "إل كونفيدينسيال" الإسبانية، اليوم الخميس، عن مفاوضات يجريها "العالمي" مع أوسكار مايو، مدير العمليات والتفاوض في نادي أتلتيكو مدريد، من أجل تولي منصب المدير التنفيذي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة النصر الشاملة لتعزيز الجانب الإداري داخل النادي، بعد تعيين البرتغالي خوسيه سيميدو رئيسًا تنفيذيًا الأسبوع الماضي، حيث يسعى النادي لبناء منظومة احترافية قادرة على دعم الطموحات الكبيرة لإدارته في السنوات المقبلة.

ويمتلك أوسكار مايو سيرة ذاتية متميزة في المجال الرياضي، فقد عمل لأكثر من 6 سنوات في رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، حيث شغل منصب مدير شؤون التسويق والعمليات، قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد ليشغل واحدًا من أهم المناصب في النادي المدريدي.

وترى إدارة النصر في مايو إضافة نوعية لقدراتها الإدارية، لاسيما لما يتمتع به من خبرات في ملفات التسويق والتفاوض وإدارة العمليات على مستوى أندية النخبة في أوروبا.

ومن اللافت أن اسم نادي النصر ارتبط بأتلتيكو مدريد أيضًا مؤخرًا من خلال المدافع السلوفاكي ديفيد هانكو، الذي تعاقد معه "الروخي بلانكوس" قادمًا من فينورد الهولندي، في صفقة أُبرمت الأربعاء، بعد يوم واحد فقط من انسحاب النصر من سباق ضمه.

ويبدو أن نادي العاصمة السعودية يسعى لإحداث نقلة نوعية داخل هيكل الإدارة الرياضية، لتواكب مستوى الصفقات الكبرى التي أبرمها في المواسم الأخيرة على الصعيد الفني، من خلال استقطاب نجوم عالميين، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو.

وإذا ما تمت صفقة أوسكار مايو، فستكون بمثابة دفعة قوية لمسيرة النصر في التحول إلى نادٍ نموذجي متكامل، لا يعتمد فقط على النتائج داخل الملعب، بل على الاحترافية الكاملة في تسيير كافة جوانبه المؤسسية.

نادي النصر السعودي نادي النصر النصر السعودي نادي أتلتيكو مدريد

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