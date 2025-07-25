قرار من جهات التحقيق ضد تجار المخدرات بالجيزة

قررت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تجارة المواد المخدرة 4 أيام.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى.. تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بشراء المواد المخدرة من خلف بوابة حديدية لأحد المنازل بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 / مايو الماضى أمكن ضبط القائمين على بيع وترويج المواد المخدرة بمقطع الفيديو المشار إليه (عنصرين جنائيين - مقيمان بالجيزة).. وضُبط بحوزتهما (كمية من مخدرى "الحشيش ، الآيس").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه .. وتولت النيابة العامة التحقيق.