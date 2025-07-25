السجن المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة الإتجار بالمخدرات في عين شمس

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة الإتجار في المواد المخدرة والسلاح الناري بمنطقة عين شمس.





تفاصيل الواقعة





كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات تفيد قيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات وتم التوصل إلي المتهمين.





وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية وبتفتيشهما بحوزتهما عثر على 900 جرام من الحشيش المخدر وفرد خرطوش طلقة من ذات العيار، ومبلغ مالي وهاتفين محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.