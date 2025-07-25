رسميا.. الرجاء المغربي يخطف صفقة هجومية من الزمالك

أعلن نادي الرجاء المغربي تعاقده مع الجناح الأيمن بلال ولد الشيخ، في إطار تدعيم صفوف للموسم المقبل 2025-2026.

وقال النادي المغربي في بيان: “تعاقد نادي الرجاء مع اللاعب بلال ولد الشيخ في إطار تعزيزات الفريق الأول تحضيراً للموسم الجديد، لمدة موسمين رياضيين”.

وأضاف: “يتمنى نادي الرجاء الرياضي كل التوفيق للاعب بلال ولد الشيخ في مسيرته مع الفريق”.

كانت تقارير صحفية، أكدت دخول الزمالك في مفاوضات مع بلال الشيخ، لتعويض فشل صفقة تيدي أوكوي.

سبب فشل صفقة أوكوي



في سياق متصل، كشف الإعلامي كريم رمزي، عن أسباب فشل انتقال تيدي أوكوي إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: أوكوي لم يكن يعاني من أي إصابات، اللاعب قريب من التعاقد مع الرياض.

وأضاف: سألنا وكيل اللاعب عن حقيقة إصابته، ولكن وكيله أخبرنا أن الخلاف مع الزمالك وهو خلاف مادي، والزمالك كان مخلص كل حاجة مع اللاعب كل الأمور التعاقدية.

وتابع: تسريب الموضوع جعل الرياض السعودي وبعض الأندية ترصد مبالغ أعلى لضم أوكوي، مما جعل الأمور تنتهي أن اللاعب يبتعد عن الزمالك.