قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تسعى لمصادرة السفينة مادلين بشكل دائم
بعيون حشرة و18 إسطوانة.. شاهد أغرب سيارة حديثة من بوجاتي
أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر.. انخفاض الدولار وارتفاع اليورو
صب عليها طبقة من الأسمنت.. عامل ينهي حياة زوجته بالبحيرة
رحيل وشيك داخل الزمالك.. 3 أسماء تخرج من الحسابات
غزة تصحو على صدمة جديدة بعد تصريحات أمريكية ومخاوف من تشديد الحصار
قتل زوجته.. ضبط عامل خردة في المنوفية
صعق كهربائي ينهي حياة شخص في مزرعة بالصف
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر
"الزواج مش بس فرح".. ماذا قدمت وزارة التضامن في برنامج "مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج؟
وظائف شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى 2025.. الشروط وطريقة التقديم
مصري يدخل قائمة أغلى 10 مهاجمين بتاريخ البريميرليج.. من هو؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدولية للطاقة الذرية: لا مزيد من المعلومات من إيران بشأن اليورانيوم المخصب

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعربت  الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تفاؤلها بأن المفتشين سيعودون إلى إيران هذا العام.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تصريحات لها: ربما يمكننا البدء مع إيران بالتفاصيل الفنية ثم الانتقال لمشاورات عالية المستوى.

وأضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قائلة: لا مزيد من المعلومات من إيران بشأن اليورانيوم المخصب.

وتابعت : الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المحادثات الأولية مع إيران لن تشمل المفتشين على الفور.

وختمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية: من المهم أن نبدأ المناقشة مع إيران حول سبل استئناف الزيارات. 
 

إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية الطاقة الذرية اليورانيوم المخصب مفتشين الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

فرصة ذهبية لطلاب علمي علوم.. 74% لكليات الطب بمؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

أرشيفية

موعد حركة تنقلات الشرطة 2025

إسعاف

لحق بأبنائه الـ 6.. وفاة والد ضحايا فاجعة المنيا بمستشفى أسيوط الجامعي

قطع المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025.. موعد المرحلة الأولى ورابط التسجيل الرسمي

المانجو

أسعار المانجو تفاجئ الجميع اليوم الجمعة| كم يصل سعر الكيلو؟

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لا مكان للقلق.. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة للمواطنين حول قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا .. بأنحف تصميم وأقوى معالج سامسونج تغزو الأسواق بهاتف جديد و إليك أفضل جهاز لوحي في الأسواق ولماذا

نيسان قشقاي إم فولفو اى اكس 30

أيهما تفضل نيسان قشقاي أم فولفو آي إكس 30 الـ SUV

بيجو 2008 واوبل موكا 2026

مقارنة بين بيجو 2008 وأوبل موكا 2026

بالصور

أميرة الجليد.. سيارة تشبه الطبق الطائر في مزاد مقابل ملايين الدولارات

سيارة XF58
سيارة XF58
سيارة XF58

العلامات الصينية تهيمن على سوق السيارات الأوروبية في 2025

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

قاوم المرض بابتسامة.. محطات في ذكرى حاوي الشاشة فاروق الفيشاوي

فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي

إيلون ماسك يطلق "ادعاء مجنون" آخر بشأن خدمة روبوتاكسي

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد