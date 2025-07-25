الدولية للطاقة الذرية: لا مزيد من المعلومات من إيران بشأن اليورانيوم المخصب

أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تفاؤلها بأن المفتشين سيعودون إلى إيران هذا العام.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تصريحات لها: ربما يمكننا البدء مع إيران بالتفاصيل الفنية ثم الانتقال لمشاورات عالية المستوى.

وأضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قائلة: لا مزيد من المعلومات من إيران بشأن اليورانيوم المخصب.

وتابعت : الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المحادثات الأولية مع إيران لن تشمل المفتشين على الفور.

وختمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية: من المهم أن نبدأ المناقشة مع إيران حول سبل استئناف الزيارات.

