مستشفي السادات تنجح في إنقاذ حياة شاب تعرض لحادث سير بعمليات متعددة

نجح فريق مستشفى السادات المركزي بقيادة الدكتور محمد الشيخ في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، بعد تعرضه لحادث سير مروع أدى إلى إصابات متعددة وحرجة.

وأصيب الشاب بنزيف داخلي بالبطن وتهتك بالطحال، كسر بالفك السفلي، كسور مزدوجة بالكعبرة اليسرى واليمنى، كسر بعظام الحوض، كسر بعظمة الفخذ.

وعلى الفور، تم التعامل مع الحالة بمنتهى السرعة والحرفية، حيث أجريت الفحوصات والأشعة والتحاليل العاجلة، تلتها سلسلة من العمليات الجراحية الدقيقة والمعقدة.

وجاءت أبرز التدخلات الجراحية شملت: استئصال الطحال ووقف النزيف مع نقل دم وبلازما، جراحة لتثبيت كسر الفك السفلي على يد أخصائي جراحة الوجه والفكين الدكتور حسام الغريب، تثبيت الكعبرة اليسرى بأسلاك معدنية، ورد الكعبرة اليمنى وتجبيرها، تثبيت كسر الفخذ، متابعة دقيقة لحالة كسر الحوض

الفريق الطبي المُشرف على الحالة: الدكتور إبراهيم أبو طالب – أخصائي الجراحة العامة، الدكتور حسام الغريب – أخصائي جراحة الوجه والفكين، الدكتور علي شاهين – أخصائي جراحة العظام

كما يُثمن الدور الحيوي لتمريض المستشفى، وفنيي الأشعة، وفريق التخدير، وفنيي المعمل، الذين قدموا نموذجًا يحتذى به في السرعة، التنسيق، والدقة٠