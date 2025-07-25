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انطلاق قافلة تنموية من التضامن في حدائق أكتوبر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق قافلة تنموية من التضامن في حدائق أكتوبر

وزارة التضامن
وزارة التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي القافلة الخامسة من القوافل التنموية لدعم سكان المناطق المطورة بديلة العشوائيات، حيث شهدت منطقة حدائق اكتوبر  بمحافظة الجيزة تنفيذ حزم من أنشطة الحماية الاجتماعية التي تستهدف رفع العبء عن كاهل الأسر بهذه المناطق وذلك فى إطار جهود الوزارة وتدخلاتها التنموية ببدائل العشوائيات. 
 
وانطلقت أعمال القافلة الخامسة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني "اسمعونا، سبع سنابل بهية".
 
وتضمنت القافلة عدداً من التدخلات الطبية والتوعوية بالمنطقة استهدفت ما يزيد على  400 مستفيد من الخدمات الطبية المجانية بالعديد من التخصصات من الرمد وفحص العين وعيادة  العظام والأنف والأذن وتخصص الأطفال متضمنة التطعيمات والباطنة والجلدية، حيث تم توفير الفحوصات الطبية مجانا والتحاليل والأدوية مع تحويل الحالات الحرجة للمستشفيات.
 
كما نفذت القافلة برامج  توعوية خاصة بأهمية  الكشف المبكر عن سرطان الثدي وآليات ذلك من خلال مؤسسة بهية.

 كما قام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بتنفيذ أنشطة توعوية حول مخاطر الإدمان وطرق الوقاية، حيث قام متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالانتشار في القافلة وعمل التوعية للمستفيدين بخطورة المخدرات والتدخين مع التأكيد على توفير  العلاج بالمجان وفى سرية تامة ومن خلال الورش الفنية والفنون التعبيرية.

التضامن حدائق اكتوبر وزارة التضامن

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