ماجد المهندس يطمئن الجمهور بعد نقله علي لإحدي مستشفيات جدة

طمأن الفنان ماجد المهندس جمهوره في الوطن العربي على حالته الصحية، بعد دخوله أحد مستشفيات بمدينة جدة السعودية، لتلقي العلاج لعدة أيام في يونيو الماضي.

https://x.com/majidalmohandis/status/1948398893462356378

الحالة الصحية لـ ماجد المهندس

وشارك المهندس جمهوره تدوينة عبر حسابه على “إكس”، أكد فيها أنه بخير، وكتب: “رسالة حب وشكر لكل من سأل عني من أصدقائي وعائلتي وجمهوري الحبيب عائلتي الكبيرة.. أطمئنكم أنا بخير الحمد لله”.

وأضاف:"دعواتكم كان لها أثر كبير في نفسي، الله لايحرمني من حبكم يا سبب سعادتي"، وأرفق المهندس التدوينة بصورة ظهر فيها بحالة صحية جيدة، وهو يقف في أحد الشوارع القديمة.

مرض ماجد المهندس

يذكر أن شركة «روتانا» كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تعرض ماجد المهندس لأزمة صحية طارئة استدعت نقله الفوري للمستشفى ولم تحدد السبب ولكنها طلبت من الجمهور الدعاء للفنان العراقي الذي وصفته بـ«النجم الراقي وصوت الحب».