انطلاق المرحلة الثالثة لمعسكر تدريب حكام رخص الـ VAR

انطلقت عصر اليوم المرحلة الثالثة من معسكر تدريب الحكام على رخص تقنية الفيديو (VAR)، بحضور أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام وأعضاء اللجنة.

وتستمر المرحلة الثالثة حتى يوم 30 يوليو الجاري، وتشهد منح الفرص للحكام المشاركين وعددهم 40 حكما "20 حكما للساحة و20 مساعدا" لإدارة مباريات كاملة بتقنية الفيديو لتطبيق وتنفيذ ما تم شرحه في المرحلتين الأولي والثانية.

على صعيد متصل، حرص أوسكار رويز على تقديم الشكر لايجور مندوب فيفا والمحاضر الدولي على حضوره المعسكر، وأهداه قميص منتخب مصر تقديرا لجهوده مع الحكام.

ونقل أعضاء اللجنة لايجور رسالة من المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري عبّر خلالها عن شكره وتقديره لجهود ايجور مع الحكام.

ويتواجد أبو ريدة في المغرب لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا.