مصر أكتوبر : الإخوان يقفون وراء دعوات التجمهر بالخارج

أكد محمد عيد، أمين المصريين بالخارج في حزب مصر أكتوبر، رفضه القاطع للدعوات التحريضية التي تطلقها بعض الجهات المشبوهة للتظاهر أمام السفارات المصرية في الخارج، مشيراً إلى أن هذه الدعوات تأتي بتحريض مباشر من جماعة الإخوان الإرهابية، التي لا تزال تمارس دورها التخريبي للنيل من الدولة المصرية وتشويه صورتها على الساحة الدولية.

وأوضح أمين المصريين بالخارج في حزب مصر أكتوبر ، في بيان له اليوم، أن تلك التحركات لا تمت بصلة لأي عمل وطني حقيقي، بل تعبّر عن أجندات مدفوعة بأموال ومصالح خارجية، تستغل القضايا الإقليمية الحساسة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لتأليب الرأي العام وبث الفوضى والإساءة إلى مؤسسات الدولة.

وشدد على أن المصريين في الخارج أوعى من أن ينجروا خلف مثل هذه الدعوات المغرضة، مؤكدًا أن الشعب المصري في الداخل والخارج يدرك تمامًا حجم التحديات التي تواجهها الدولة، ويفرّق جيدًا بين من يدعم الوطن ومن يتاجر بالقضايا لصالح أجندات تنظيم لفظه الشعب وأسقط مشاريعه التخريبية.

وأشار عيد، إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقوم بدور وطني وقومي مشرف في دعم الشعب الفلسطيني، وتسعى بكل الطرق السياسية والدبلوماسية والإنسانية لوقف العدوان على قطاع غزة، وتقديم المساعدات رغم التحديات المعقدة.

ودعا محمد عيد جموع المصريين إلى الاصطفاف خلف دولتهم وفضح محاولات التشويه والتخريب، مؤكدًا أن وعي المصريين يظل هو الحصن الأول في وجه كل من يحاول المساس بأمن واستقرار الوطن تحت أي ذريعة.