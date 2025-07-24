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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: ثورة 23 يوليو وضعت أساس الاستقلال.. وكلمة الرئيس تؤكد إنه يسير على درب البناء والتحديث

أحمد الخشن
أحمد الخشن
فريدة محمد

أكد النائب أحمد الخشن عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن ثورة 23 يوليو المجيدة كانت نقطة تحول فارقة في تاريخ مصر، حيث أرست دعائم الاستقلال الوطني، وأنهت سنوات الاحتلال، ومهدت الطريق لبناء دولة قوية تقوم على مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذه القيم لا تزال حية ومتجسدة في الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014.


وقال الخشن في تصريح صحفي له اليوم، بمناسبة الذكرى الـ73 لثورة يوليو، إن الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي في هذه المناسبة التاريخية، عكست وعيًا عميقًا بأهمية الربط بين الماضي والحاضر، من خلال استلهام روح الثورة في مواجهة التحديات، وبناء مستقبل يليق بمكانة مصر وتاريخها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي يواصل ما بدأته ثورة يوليو من تحولات كبرى، لكن بروح عصرية أكثر تطورًا، ترتكز على بناء دولة حديثة بمؤسسات قوية واقتصاد متنوع، قائلًا: "نحن اليوم نرى نتائج هذا العمل الوطني من خلال الطفرات التي شهدتها مصر في قطاعات البنية التحتية، وتطوير الريف المصري، وإنشاء المدن الذكية، وتحديث منظومة الإسكان والمرافق بشكل غير مسبوق".


وأضاف أحمد الخشن، أن مشروع "حياة كريمة" الذي أطلقه الرئيس يعكس بوضوح الامتداد الحقيقي لمبادئ ثورة يوليو في تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يستهدف تحسين معيشة ملايين المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وهو ما يعزز من تماسك الجبهة الداخلية ويؤكد أن الدولة لا تنسى أبناءها.

وأشاد نائب المنوفية بصمود الدولة المصرية في وجه الأزمات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن مصر استطاعت رغم التحديات الكبرى أن تحافظ على أمنها واستقرارها، واحتضنت ملايين الوافدين من مختلف الجنسيات، في مشهد يعكس إنسانية الدولة المصرية ووعي قيادتها.

واختتم النائب أحمد الخشن حديثه قائلاً: "ثورة يوليو لم تكن مجرد لحظة تاريخية، بل هي مشروع مستمر لحماية استقلال الوطن وصون كرامته، وهو ما نراه متجسدًا اليوم في قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يقود مصر بثبات نحو المستقبل، بإرادة قوية، وشعب يثق في دولته وقيادته".

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