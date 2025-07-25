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الأهلي يمطر شباك البنزرتي بخماسية نظيفة تحت الأمطار في ختام معسكر تونس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يمطر شباك البنزرتي بخماسية نظيفة تحت الأمطار في ختام معسكر تونس

الأهلي والبنزرتي التونسي
الأهلي والبنزرتي التونسي
حمزة شعيب

اختتم فريق الأهلي المصري مبارياته الودية في معسكره الخارجي بمدينة طبرقة التونسية بانتصار كاسح على البنزرتي التونسي بنتيجة 5-0، في لقاء شهد سيطرة كاملة من لاعبي القلعة الحمراء، وسط أجواء ممطرة لم تؤثر على سير المباراة.

محمود حسن تريزيجيه افتتح التسجيل للأهلي برأسية متقنة في الدقيقة 20 بعد عرضية دقيقة من أحمد سيد زيزو، ثم عاد وسجل الهدف الثاني بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة في الدقيقة 41.

مع بداية الشوط الثاني، أضاف محمد شريف الهدف الثالث في الدقيقة 46، تبعه كريم فؤاد بهدف رابع بعد دقيقتين فقط.

واختتم المغربي أشرف بن شرقي الخماسية من ركلة جزاء في الدقيقة 64، بعد تعرض محمد شريف لعرقلة من حارس البنزرتي.

 أبرز تفاصيل المباراة

بداية سريعة للأهلي، حيث كاد التونسي محمد علي بن رمضان أن يسجل مبكرًا من تسديدة مرت بجوار القائم في الدقيقة 4.

البنزرتي اكتفى بمحاولة وحيدة في الدقيقة 34، أنقذها ببراعة الحارس محمد الشناوي.

في الشوط الثاني، ألغى الحكم هدفًا لـبن شرقي بداعي التسلل (د57)، وتصدت العارضة لتسديدة قوية من طاهر محمد طاهر (د67)، لتحرم الأهلي من هدف سادس.

الأمطار الغزيرة بدأت في الدقيقة 76، دون أن تعرقل استكمال اللقاء.

أجرى المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو تغييرًا كاملاً لتشكيلة الفريق في الشوط الثاني بهدف منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، حيث شارك:

في الحراسة: مصطفى شوبير

في الدفاع: أشرف داري، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا، عمر كمال

في الوسط: كريم فؤاد، أحمد رضا، حسين الشحات

في الهجوم: أشرف بن شرقي، محمد شريف، طاهر محمد طاهر

 

 تشكيل الأهلي الأساسي أمام البنزرتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد شكري، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، محمد هاني

الوسط: محمد بن رمضان، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، زيزو، تريزيجيه

الهجوم: جراديشار

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