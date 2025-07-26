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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ما هي أعراض نزول حصى الكلى؟ .. 10 علامات احذر منها

حصى الكلى
حصى الكلى
هاجر هانئ

حصى الكلى هي أجسام صلبة مصنوعة من المعادن والأملاح في البول وتتشكل داخل الكلى، قد تسمع أخصائيي الرعاية الصحية يشيرون إلى حصى الكلى مثل الحصوات الكلوية أو تحص الكلية أو تحص بولي.

حصى الكلى لها أسباب مختلفة، تشمل هذه النظام الغذائي، ووزن الجسم الزائد، وبعض الحالات الصحية، وبعض المكملات الغذائية والأدوية، يمكن أن تؤثر حصى الكلى على أي من الأعضاء التي تصنع البول أو تزيله من الجسم - من الكلى إلى المثانة، غالبا ما تتشكل الحجارة عندما يحتوي البول على كمية أقل من الماء، هذا يسمح للمعادن بتكوين البلورات والالتصاق ببعضها البعض.

يمكن أن يكون تمرير حصى الكلى مؤلما جدا، لكن العلاج الفوري عادة ما يساعد على منع أي ضرر دائم، في بعض الأحيان، العلاج الوحيد اللازم لتمرير حصى الكلى هو تناول أدوية الألم وشرب الكثير من الماء. في أوقات أخرى، قد تكون هناك حاجة إلى جراحة أو علاجات أخرى، يعتمد ذلك على الحجم والموقع ونوع الحجر الذي لديك.

إذا كان لديك أكثر من حصى في الكلى، فيمكن لأخصائي الرعاية الصحية أن يوضح لك طرقا لمنع المزيد، قد يتضمن ذلك إجراء تغييرات في النظام الغذائي أو تناول الدواء أو كليهما.

أعراض نزول حصى الكلى

عادة لا تسبب حصى الكلى أعراضا حتى تتحرك داخل الكلى أو تمر إلى أحد الحالب، الحالب هي الأنابيب التي تربط الكلى والمثانة.

إذا علقت حصى الكلى في أحد الحالب، فقد تمنع تدفق البول وتتسبب في تورم الكلى وتشنج الحالب، قد يكون ذلك مؤلما جدا. في هذه المرحلة، قد يكون لديك هذه الأعراض:

ألم خطير وحاد في الجانب والظهر، أسفل الأضلاع.

ألم ينتشر إلى منطقة أسفل المعدة والفخذ.

الألم الذي يأتي في موجات ويختلف في مدى شدته.

ألم أو شعور حارق أثناء التبول.
 

قد تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

بول وردي أو أحمر أو بني.

بول غائم أو كريه الرائحة.

الحاجة المستمرة للتبول أو التبول أكثر من المعتاد أو التبول بكميات صغيرة.

اضطراب في المعدة والقيء.

الحمى والقشعريرة في حالة وجود عدوى.

قد يتغير الألم الناجم عن حصى الكلى مع تحرك الحجر عبر المسالك البولية. على سبيل المثال، قد يتحول الألم إلى جزء مختلف من الجسم أو يصبح أكثر حدة.


 

مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى


 

متى يجب زيارة الطبيب؟

حدد موعدا مع أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان لديك أي أعراض تقلقك.

احصل على فحص الرعاية الصحية على الفور إذا كان لديك:

ألم شديد لدرجة أنك لا تستطيع الجلوس بلا حراك أو العثور على وضع مريح.

ألم مع اضطراب المعدة والقيء.

ألم مع الحمى والقشعريرة.

دم في بولك.

مشكلة في التبول

المصدر: mayoclinc

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