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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شاهد.. انتظام امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل في المدارس اليوم

امتحانات الدور الثاني
امتحانات الدور الثاني
ياسمين بدوي

انطلقت اليوم، السبت، امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وينشر موقع “صدى البلد” صورا ترصد انتظام امتحانات الدور الثاني في المدارس اليوم. 

كانت المدارس استعدت بتجهيز مقار اللجان الإمتحانية، حيث أنهت الإدارات التعليمية جميع استعداداتها مع اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية وتوفير المناخ الأمن والهادئ خلال فترة امتحانات الدور الثاني.

وتم التشديد على ضرورة الانضباط داخل اللجان، وتنفيذ جميع القواعد المنظمة لأعمال امتحانات الدور الثاني، وعدم منع أى طالب من أداء الامتحان، والتيسير عليهم.

كما صدرت تنبيهات لجميع الطلاب، تنص على عدم اصطحاب التليفون المحمول، وتم إعلان جداول امتحانات الدور الثاني فى مكان ظاهر لجميع الطلاب، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير الجودة فى جميع أعمال تقدير الدرجات والتصحيح أول بأول، مع مراعاة السرية فى رصد الدرجات.

وصرحت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بأن امتحانات الدور الثاني تعقد وفقاً للجداول المعلنة، حيث:

  • يؤدي طلاب الصف الثالث الابتدائي (وما يعادله) امتحانات الدور الثاني من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦ حتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٩.
  • يؤدي طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي (وما يعادله) امتحانات الدور الثاني خلال الفترة من السبت  الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦ حتى الأربعاء الموافق  ٢٠٢٥/٧/٣٠.
     
  • يؤدي طلاب النقل الإعدادي العام والرياضي (وما يعادله) امتحانات الدور الثاني خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦ حتى الخميس الموافق ٢٠٢٥/٧/٣١.
  • يؤدي طلاب النقل الإعدادي المهني امتحانات الدور الثاني خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦ حتى الأربعاء ٢٠٢٥/٧/٣٠.
  • يؤدي طلاب النقل الثانوي الفني امتحانات الدور الثاني خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/١٢ حتى الخميس الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٤.
  • يؤدي طلاب الأول والثاني الثانوي العام (وما يعادله) امتحانات الدور الثاني خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦ حتى الخميس الموافق ٢٠٢٥/٧/٣١.
  • يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم وضعاف السمع والمكفوفين والمهنية والرياضية امتحانات الدور الثاني خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٨/٩ حتى الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٨/١٣.


 

امتحانات الدور الثاني امتحانات الدور الثاني المدارس

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