إنقاذ طفلة من الغرق على شاطئ بفايد ضمن جهود مبادرة "إسماعيلية بلا غرق"

نجحت جهود الإنقاذ بشواطيء الإسماعيلية في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات داخل أحد الشواطئ الخاصة بمنطقة فايد، وذلك في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بتفعيل مبادرة "إسماعيلية بلا غرق" وتكثيف جهود تأمين الشواطئ وتدريب المنقذين.

فوجئ رواد الشاطئ بسقوط الطفلة من العوامة أثناء تواجدها بصحبة أسرتها، إلا أن يقظة أحد المنقذين المؤهلين والمدربين،و يدعي مصطفي رشدي، حالت دون وقوع كارثة، حيث لاحظ المنقذ سقوط الطفلة وأسرع بانتشالها من المياه، إذ كانت حالة الطفلة تشير إلى انخفاض في النبض والتنفس، وبفضل سرعة التدخل قدَّم المنقذ الإسعافات الأولية ووضعها في وضعية الإفاقة، حتى استقرت الحالة جزئيًا قبل وصول سيارة الإسعاف.

تم نقل الطفلة إلى مستشفى فايد العام، حيث تلقت الرعاية اللازمة، وتخضع حاليًا للمتابعة الطبية داخل غرفة الإفاقة، وحالتها مستقرة.

أوضح كابتن هشام زكي، ممثل شركة "سي لاين" المسؤولة عن تدريب المنقذين، أن جميع منقذي الشاطئ خضعوا لتدريبات مكثفة على يد مختصين معتمدين في مجالي الإسعاف والإنقاذ البحري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظة لضمان أعلى درجات الأمان للمصطافين.

وتعد هذه الواقعة نموذجًا عمليًّا لثمار مبادرة "إسماعيلية بلا غرق"، والتي تهدف إلى تقليل معدلات حوادث الغرق على الشواطئ من خلال تأهيل فرق الإنقاذ ورفع وعي المواطنين بإجراءات السلامة، بما يعكس جهود المحافظة في حماية أرواح المواطنين خلال موسم الصيف.

يأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للوقاية من الغرق و الذي يصادف ال٢٥ من يوليو من كل عام بعد صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ٢٠٢١.