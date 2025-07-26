عاجل | مصدر مصري: دخول 117 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبري زكيم وكرم أبو سالم

صرح مصدر مصري لـ "القاهرة الإخبارية" أن 117 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت يوم أمس إلى قطاع غزة عبر معبري زكيم وكرم أبو سالم، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتقديم الدعم الإغاثي العاجل لسكان القطاع، في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يشهدها منذ أشهر.

تنسيق مصري مستمر لإدخال الإمدادات الأساسية

أوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي في إطار التنسيق المصري الدائم مع الأطراف المعنية، لضمان دخول المساعدات الغذائية والطبية والمواد الأساسية إلى غزة، مشيرًا إلى أن مصر تبذل جهودًا حثيثة لتيسير دخول المزيد من القوافل الإغاثية خلال الأيام المقبلة.

في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة

وتأتي هذه التطورات بينما يواجه سكان قطاع غزة أوضاعًا إنسانية صعبة للغاية، في ظل انعدام المواد الغذائية والطبية وشح الوقود، مما دفع المنظمات الإنسانية والجهات الرسمية إلى التحذير من كارثة جماعية وشيكة ما لم يتم تكثيف الدعم والإمداد الإنساني للقطاع المحاصر.