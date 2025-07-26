المجاعة تضرب غزة بشكل كامل وسط حصار إسرائيلي خانق لجميع السكان

أكد بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من دير البلح وسط قطاع غزة، أن القطاع يشهد انعدامًا كاملًا في المواد الغذائية، نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر، حيث لم تدخل أي مساعدات إنسانية منذ أكثر من 145 يومًا، مما فاقم من حدة المجاعة التي تطال جميع فئات المجتمع، حتى من يملكون المال لا يجدون طعامًا لشرائه.

استشهاد 122 فلسطينيًا بسبب الجوع بينهم 83 طفلًا

وأشار جبر إلى أن المجاعة أدت إلى استشهاد 122 فلسطينيًا حتى الآن، بينهم 83 طفلًا، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة إذا لم يُسمح بإدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية. وأوضح أن هناك أكثر من 100 ألف طفل دون العامين مهددون بسبب انقطاع هذه المواد الأساسية.

انهيار كامل للمنظومة الإغاثية وعجز المطابخ الخيرية

قال المراسل إن المنظومة الإغاثية في غزة انهارت بالكامل، ولم تعد المطابخ الخيرية قادرة على تقديم المساعدة، مؤكدًا أن جميع سكان القطاع يعانون من الفقر والجوع بدرجات متساوية، بمن فيهم الصحفيون، الأطباء، والعاطلون عن العمل.