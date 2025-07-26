جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صاروخا من جنوب قطاع غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قام برصد إطلاق صاروخ من جنوب قطاع غزة، وذلك بحسب خبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

ولفت جيش الاحتلال ، إلى أن الصاروخ الذي أطلق من القطاع سقط بمنطقة مفتوحة.

وتوقفت المفاوضات بين حركة حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد انسحاب الوفدين الأمريكي والإسرائيلي في اللحظات الأخيرة من الدوحة أمس الأول الخميس.

وأصدر بعد ذلك المبعوث الأمريكي، إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بيانا حمل فيه حماس المسئولية عن "انهيار المفاوضات" بعدما تلقت واشنطن وتل أبيب رد الحركة على مقترحات الوسطاء، للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في غزة والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين من القطاع.