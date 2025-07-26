الاحتلال يمنع دخول الغذاء والدواء.. والمستشفيات في غزة على وشك الانهيار

قال مراسل "القاهرة الإخبارية" ، إن الاحتلال الإسرائيلي يمنع أيضًا دخول الأدوية والوقود إلى قطاع غزة، مما تسبب في شلل شبه كامل للمستشفيات، وأدى إلى أزمة مياه حادة تهدد آلاف العائلات، وسط تفاقم الأوضاع الصحية والبيئية.

استمرار القصف والتوغل الإسرائيلي بدير البلح وخان يونس

أضاف جبر، أن التوغل الإسرائيلي مستمر في منطقة دير البلح، مع قصف متواصل لأطراف المدينة الشرقية، بالإضافة إلى غارات جوية عنيفة على مناطق خان يونس وتل الهوى، أسفرت عن استشهاد 25 فلسطينيًا، بينهم 17 مدنيًا كانوا ينتظرون المساعدات بالقرب من مراكز التوزيع.

أزمة إنسانية مفتوحة على كل الاحتمالات

اختتم مراسل "القاهرة الإخبارية" تقريره بالإشارة إلى أن غزة تشهد مأساة إنسانية غير مسبوقة، في ظل استمرار الاحتلال بمنع الإمدادات الأساسية، وتزايد أعداد الضحايا، وغياب أي حلول قريبة، محذرًا من أن الأوضاع قد تتفاقم في الأيام القادمة ما لم يتدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل.