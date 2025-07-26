اليوم.. تكريم سميرة عبد العزيز ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح

تبدأ بعد قليل ندوة لتكريم الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز ، ضمن الاحتفاء برموز المسرح الذين تركوا بصمة خالدة في الفن ضمن فعاليات مهرجان القومي للمسرح المصري

تقام الندوة تحت عنوان " تحولات الوعي الجمالي في المسرح المصري في تمام الساعة الثانية ظهراً ، بمقر المجلس الإعلي للثقافة ، و يديرها كل من باسم صادق و محمد بهجت ، بحضور نخبة من الفنانين و النقاد و المسرحيين و الذين يجتمعون لتكريم مشوار فني ثري أثرت به سميرة عبد العزيز الساعة المسرحية و الدرامية

يذكر أن كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز عن ذكرياتها في بداية مشوارها الفني.

وقالت سميرة عبد العزيز في لقاء خاص لـ صدى البلد، إن كرم مطاوع طلبني في عمل مسرحي ثم تم نقلي من وزارة التعليم الي الثقافة وكانت بدايتي المسرحية من خلال العمل المسرحي "وطني عكا" الذي ظل عرضه أشهرا علي المسرح ، و انا بنت النقد الفني الذي أعتبره مهم جدا في حياة الفنان ، كما أعتبر المقالات النقدية في صالح الفنان لأنها تلقي عليه الضوء.

واختتمت أن حنان مطاوع فنانة عظيمة وممكن أن تقدم سيرتها الذاتية.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سميرة عبد العزيز الدرامية مسلسل قلع الحجر الذي عرض في رمضان 2024.

مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز، ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي

تدور أحداث مسلسل قلع الحجر في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والعمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة.