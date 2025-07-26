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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الهلال يشعل الميركاتو بعرض خيالي لإيزاك

ايزاك
ايزاك
منتصر الرفاعي

قدم مسئولو الهلال السعودي عرضاً مغرياً للسويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لتدعيم هجوم "الزعيم" بواحد من أفضل اللاعبين فى مركزه على مستوى العالم الموسم المقبل.

وحسبما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن الهلال تقدم بعرض قيمته 600 ألف إسترليني أسبوعيًا من أجل إقناع ألكسندر إيزاك بارتداء قميص الهلال الموسم الجديد 2025-2026.

وأضافت الصحيفة، أن عرض الهلال لضم إيزاك لم يقتصر على الراتب الأسبوعي الضخم، ولكن سيكون صافيًا دون ضرائب، ويتضمن العديد من الحوافز والمكافآت الربحية.

وكان ألكسندر إيزاك قد أبدى رغبته فى الرحيل عن نيوكاسل يونايتد، فى الوقت الذي يحظى فيه باهتمام كبير من ليفربول لضمه إلى صفوف الريدز.

جدير بالذكر أن مشجعي مانشستر يونايتد أطلقوا حملة تبرعات لضم ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل مقابل 150 مليون إسترليني.
 

ألكسندر إيزاك الهلال السعودي نيوكاسل يونايتد ليفربول مانشستر يونايتد

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