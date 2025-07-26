لإحياء حل الدولتين| الأمم المتحدة تعقد مؤتمرا الأسبوع المقبل وسط غياب إسرائيلي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس الماضي، أنه سيعترف رسميا بدولة فلسطين في سبتمبر.

كان من المقرر عقد المؤتمر الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو على أعلى مستوى، وبعد تأجيله بسبب الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران، تُعقد اجتماعات، الاثنين المقبل، في نيويورك على مستوى الوزراء، تمهيدا لقمة متوقعة في سبتمبر، بحسب "العربية".

وتسعى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بدفع من قرار فرنسا الاعتراف بفلسطين، الأسبوع المقبل إلى إحياء حل الدولتين من خلال اجتماعٍ تغيب عنه إسرائيل التي تتعرض لضغوطٍ من أجل إنهاء الحرب في غزة.