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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

والد ثالث الجمهورية في الثانوية الأزهرية: الطب حلم محمد.. ويسير على خُطى أعمامه

الثالث على الجمهورية بالثانوية الازهرية
الثالث على الجمهورية بالثانوية الازهرية
شمس يونس

عبّر والد الطالب محمد مصطفى عبداللطيف عبدالحاكم، الحاصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية - القسم العلمي بنين، ابن محافظة الاقصر ٫ عن سعادته البالغة بتفوق نجله، مؤكدًا أن ما تحقق هو “فضل من الله عز وجل

وقال والد الطالب، إن ابنه كان يحلم منذ صغره بالالتحاق بكلية الطب، ويسير الآن بخطى ثابتة لتحقيق هذا الحلم الذي لطالما راوده، مشيرًا إلى أن طموحه نابع من محيطه الأسري، حيث ينتمي إلى بيت عُرف بالعلم والطب وخدمة الناس

وأضاف أن محمد يسير على خُطى أعمامه الذين يعدّهم قدوته، وهما الدكتور زين العابدين عبداللطيف، رئيس قسم القلب والقسطرة بمستشفى الأقصر الدولي، والدكتور البراء عبداللطيف، رئيس قسم الحضانات بمستشفى الكرنك، واللذان يمثلان قدوة في التفاني بالمجال الطبي

وأوضح أن الأسرة عاشت لحظات لا تُنسى فور إعلان النتيجة، واعتبر هذا التفوق تتويجًا لسنوات من الجهد والمثابرة، مقدمًا الشكر لكل من ساهم في دعم محمد على مدار مسيرته الدراسية، سواء من المعلمين أو محيطه العلمي في معهد بنين الأقصر الأزهري

وجاء اسم الطالب محمد مصطفى عبداللطيف عبدالحاكم رسميًا في المركز الثالث على مستوى الجمهورية - القسم العلمي بنين، بمجموع 648 درجة، وفقًا لما أعلنه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف خلال اعتماده لنتيجة أوائل الثانوية الأزهرية لهذا العام.

الاقصر محافظة الاقصر اخبار الاقصر الثانوية الازهرية

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