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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حازم أسامة يقترب من الانضمام إلى فاركو على سبيل الإعارة لموسم واحد

حازم أسامة
حازم أسامة
إسلام مقلد

اقترب نادي فاركو من حسم صفقة التعاقد مع حازم أسامة، جناح نادي الزمالك الشاب، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وأكدت مصادر من داخل القلعة البيضاء، أن إدارة نادي الزمالك توصلت لاتفاق مبدئي مع مسؤولي فاركو يقضي بانتقال اللاعب حازم أسامة إلى الفريق البرتقالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل، في صفقة ينتظر أن تُعلن رسميًا خلال ساعات قليلة، بعد الانتهاء من بعض التفاصيل النهائية بين الطرفين.

وجاءت موافقة الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على رحيل اللاعب الشاب، بهدف منحه فرصة حقيقية للمشاركة بشكل منتظم في المباريات، خاصة في ظل صعوبة حصوله على مكان أساسي في تشكيل الفريق الأول خلال الموسم المقبل، نظرًا لتعدد الخيارات في مركز الجناح الهجومي.

وكان حازم أسامة قد تلقى عدة عروض من أندية بالدوري الممتاز خلال الأيام الأخيرة، من بينها الجونة وفاركو، إلا أن اللاعب أبدى رغبته النهائية في الانتقال إلى صفوف فاركو، بعد جلسات جمعته مع مسؤولي النادي والجهاز الفني، الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بضم اللاعب ومنحه دورًا فنيًا واضحًا خلال الموسم الجديد.

ويُعد حازم أسامة أحد المواهب الصاعدة في الزمالك، وسبق له أن شارك في عدة مباريات رسمية بقميص الفريق الأول، كما تدرّج في قطاع الناشئين بالنادي، قبل تصعيده في فترات متفرقة من المواسم الماضية، لكنه لم يحظَ بفرصة اللعب المستمر.

ومن المنتظر أن يشارك اللاعب في تدريبات فاركو الجماعية فور إعلان الصفقة رسميًا، تمهيدًا لقيده ضمن قائمة الفريق، استعدادًا لخوض فترة الإعداد مع المدرب البرتغالي برونو روماو، الذي يسعى لإعادة ترتيب أوراق الفريق وضم عناصر قادرة على صناعة الفارق.

الصفقة تمثل خطوة مهمة في مشوار حازم أسامة، الذي يسعى لاستعادة مستواه وتثبيت أقدامه في الدوري الممتاز، عبر تجربة جديدة تمنحه مساحة أكبر للتألق والظهور تحت الأضواء.

نادي فاركو فاركو حازم أسامة نادي الزمالك

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