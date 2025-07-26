اتفاق نهائي.. وسام أبو علي لاعبا لـ كولومبوس الأمريكي

ذكرت تقارير صحفية أمريكية أن نادي كولومبوس كرو الأمريكي توصل إلى اتفاق نهائي مع النادي الأهلي لضم المهاجم الدولي الفلسطيني وسام أبو علي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكانت المفاوضات بين الأهلي والنادي الأمريكي قد شهدت تقدمًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، حتى تم التوصل إلى اتفاق نهائي على انتقال اللاعب.

ووفقًا لما نقله موقع Givemesport، فإن كولومبوس كرو أنهى إجراءات التعاقد مع وسام أبو علي، واصفًا إياه بـ"نجم كأس العالم للأندية"، في إشارة إلى تألقه اللافت خلال البطولة.

وتناول التقرير تفاصيل الصفقة المالية، حيث سيحصل الأهلي على مبلغ 7.5 مليون دولار مقابل الاستغناء عن اللاعب، بالإضافة إلى مليون دولار كحوافز، إلى جانب 10% من قيمة إعادة البيع في المستقبل.

وفي الوقت ذاته، بدأت إدارة الأهلي البحث عن بديل لوسام أبو علي لدعم الخط الهجومي في الموسم الجديد، حيث أعادت مؤخرًا المهاجم محمد شريف بعد تجربة احترافية خارج النادي.

كما ظهر اسم أسامة فيصل، مهاجم فريق البنك الأهلي، كأحد الأسماء المطروحة أمام إدارة القلعة الحمراء للتعاقد معه خلال الميركاتو الجاري.