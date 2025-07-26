صفقة قياسية.. وسام أبو علي ينتقل إلى الدوري الأميركي مقابل 8.5 مليون دولار

كشفت صحيفة "تيبسبلاديت" الأمريكية أن المهاجم الدنماركي من أصول فلسطينية، وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي، انضم رسميًا إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، قادمًا من النادي الأهلي المصري، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 8.5 مليون دولار، أي ما يعادل 54 مليون كرونة سويدية، بعقد يمتد حتى نهاية عام 2028.

الصفقة التي استغرقت مفاوضاتها وقتًا طويلاً، حسب الصحيفة، جاءت بعد سلسلة من العروض التي تلقاها النادي الأهلي خلال الشهور الماضية، لكنها لم تكن ترتقي إلى حجم طموحاته أو تقديره الفني والمالي لقيمة مهاجمه اللامع. وسبق أن رفض الأهلي عروضًا قاربت 25 مليون كرونة سويدية لضم أبو علي، مشددًا على أن اللاعب يمثل عنصرًا أساسيًا في مشروعه الكروي، ولا نية للتفريط فيه إلا إذا جاء عرض "خيالي".

وتحقق ما كان ينتظره النادي المصري، فقد رفع كولومبوس كرو سقف المفاوضات إلى رقم جعل من المستحيل تجاهله، ليفتح الطريق أمام أبو علي إلى تجربة جديدة في الدوري الأميركي، الذي يشهد نموًا كبيرًا على المستوى الفني والتسويقي. الصفقة تضمنت أيضًا عقدًا شخصيًا للاعب يُتوقع أن يجني من خلاله بين 75 إلى 85 مليون كرونة سويدية كراتب إجمالي حتى نهاية عقده، أي نحو 7.3 مليون دولار أميركي، وهو ما يعكس حجم الرهان الذي يضعه الفريق الأميركي على المهاجم الفلسطيني.

الصحيفة أوضحت أن الأهلي كان يخطط لتأجيل بيع اللاعب لما بعد مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية هذا الصيف، خاصة بعد تألقه اللافت في المباريات الأخيرة، ومنها تسجيله "هاتريك" في شباك بورتو، وهو ما ضاعف من قيمته السوقية وأكد جاهزيته لخوض تحديات أكبر.

وسام أبو علي، البالغ من العمر 25 عامًا، كان قد انتقل إلى الأهلي من نادي سيريوس السويدي في صفقة قياسية بلغت 15 مليون كرونة، بعد أن قدم أداءً مبهرًا في الدوري السويدي. وخلال عام ونصف فقط في الملاعب المصرية، نجح في هز الشباك 38 مرة وصناعة 10 أهداف أخرى خلال 60 مباراة، ليصبح أحد أبرز الهدافين الأجانب في تاريخ القلعة الحمراء في فترة زمنية قصيرة.

وبذلك، يفتح أبو علي صفحة جديدة في مسيرته الاحترافية، منتقلاً إلى أحد أقوى الفرق في الدوري الأميركي لكرة القدم، في خطوة تمثل قفزة نوعية من الناحية الرياضية والمالية، وتؤكد في الوقت ذاته قدرة اللاعبين العرب على إثبات أنفسهم في الدوريات الكبرى.