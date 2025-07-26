الأرجنتيني دي بول ينضم إلى إنتر ميامي قادما من أتلتيكو مدريد

أعلن أتلتيكو مدريد، أن لاعب خط الوسط الأرجنتيني رودريجو دي بول غادر النادي وانضم إلى إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وقال النادي في بيان: "يودع رودريجو دي بول أتلتيكو مدريد وسيواصل مسيرته الاحترافية في إنتر ميامي".

وسينضم دي بول إلى مواطنه وصديقه ليونيل ميسي، الذي فاز معه بلقبين في كوبا أمريكا، ونهائي كأس العالم 2022.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا في ما يقرب من 200 مباراة خلال أربعة مواسم تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، لكنه يغادر العاصمة الإسبانية بدون أي ألقاب.

وظهر دي بول لأول مرة مع نادي راسينج كلوب الأرجنتيني عام 2012، ولعب أيضًا مع فالنسيا وأودينيزي في الدوري الإيطالي.