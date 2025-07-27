الحكم على 3 أطفال لاتهامهم بإنهاء حياة آخر بسلاح نارى

تصدر محكمة جنايات أحداث الطفل بكفر الشيخ، اليوم الأحد، الحكم في قضية مقتل الطفل أدهم ببلطيم، والمتهم فيها ثلاثة أطفال.

وجاء قرار المحكمة بعد استكمال المرافعات من هيئة الدفاع وكذلك تقديم المستندات من قبل أسرة أدهم والمتهمين، وسط إجراءات أمنية مشددة بداخل ومحيط قاعة المحكمة.

وأكدت المحكمة في قرارها استمرار حجز المتهمين الثلاثة داخل إحدى دور الرعاية بمحافظة كفر الشيخ، لحين صدور الحكم، نظرًا لحداثة أعمارهم وعدم بلوغهم السن القانونية.

وتعود أحداث الواقعة إلى أواخر أبريل الماضي، عندما أصيب الطفل أدهم حلمي أنيس بطلق ناري في الرأس داخل منزل أحد المتهمين، بعد عبث أحد الطلاب الثلاثة بسلاح ناري مملوك لوالد أحدهم، وقد تُوفي أدهم بعد عشرة أيام من الحادث داخل العناية المركزة بمستشفى بلطيم النموذجي.

واتهم والد أدهم الطلاب الثلاثة بالتسبب في وفاة نجله، لتقوم الأجهزة الأمنية بضبط المتهمين الثلاثة وكذلك والد أحدهم لحيازته سلاح ناري بدون ترخيص، والإهمال الذي تسبب في وفاة الطفل.