الوحدة الإماراتي يضم التونسي لؤي الترايعي استعدادًا للموسم الجديد

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، اليوم السبت، عن إتمام تعاقده مع لاعب خط الوسط التونسي الشاب لؤي الترايعي، البالغ من العمر 20 عامًا، في إطار سعي إدارة النادي لتدعيم الفريق بمواهب صاعدة قادرة على صناعة الفارق في المستقبل القريب.

وأكد مجلس إدارة النادي، في بيان، ترحيبه بانضمام الترايعي إلى صفوف العنابي، متمنيًا له التوفيق والنجاح مع الفريق خلال منافسات الموسم المقبل، في ظل الرغبة الجادة لدى الإدارة في بناء قاعدة قوية من اللاعبين الشبان الموهوبين.

من جهته، أعرب الترايعي عن سعادته الغامرة بالانضمام إلى صفوف نادي الوحدة، مؤكدًا فخره بارتداء قميص أحد أعرق وأكبر الأندية في الإمارات.

وعبَّر اللاعب عن تطلعه لتقديم كل ما لديه؛ من أجل المساهمة في تحقيق أهداف الفريق الفنية خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يتم قيد اللاعب التونسي ضمن فئة اللاعب المقيم، ليصبح التعاقد السادس للوحدة هذا الصيف، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان نادي الوحدة قد أبرم عدة صفقات هذا الصيف، أبرزها التعاقد مع الإسباني أرناو باراداس بعقد ممتد حتى يونيو 2029، ولاعب الوسط الأرجنتيني لوكاس فيرا في صفقة انتقال حر من نادي خيمكي الروسي، إلى جانب اللاعب الإيراني الشاب مبين دهقان حتى يونيو 2028.

كما ضم النادي الأرجنتيني جيرونيمو ريفيرا قادمًا من بانفيلد، بالإضافة إلى الإماراتي كايو كانيدو في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الوصل.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة النادي الطموحة لتجديد دماء الفريق، وخلق توازن بين عناصر الخبرة والشباب، بما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية على المستويين المحلي والقاري خلال الموسم القادم.