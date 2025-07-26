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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرسنال يتعاقد مع المهاجم السويدي فيكتور جيوكيرس قادماً من سبورتنج لشبونة

ارسنال
ارسنال
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تعاقد ارسنال مع المهاجم السويدي فيكتور جيوكيرس قادماً من سبورتنج لشبونة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير:"رسمياً - أرسنال يُعلن عن تعاقده مع المهاجم السويدي فيكتور جيوكيرس قادماً من سبورتنج لشبونة".

وكان قد أوشك نادي أرسنال الإنجليزي على حسم صفقة المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس، لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي، بعد الوصول إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، في إطار سعي النادي اللندني لتعزيز خطه الهجومي خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وبحسب ما أوردته تقارير صحفية، فإن أرسنال سيدفع مبلغ 63.5 مليون يورو، إلى جانب 10 ملايين يورو إضافية كحوافز، لإنهاء الصفقة. ومن المتوقع أن يجري اللاعب الكشف الطبي في لندن يوم السبت، على أن يتم التوقيع الرسمي عقب اجتيازه الفحوصات.

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