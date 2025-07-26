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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وإصابة آخرين في هجوم معقد للمقاومة الفلسطينية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أفادت عدة مواقع إخبارية عبرية، بينها "حدشوت بزمان العبري" و"أخبار قبل الجميع"، بوقوع حدث أمني وصف بـ"الصعب والخطير" ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة، وتحديدا في منطقة خان يونس جنوب القطاع.

وبحسب موقع "حدشوت بزمان العبري"، فإن الحدث تمثل في انفجار عبوة ناسفة بدبابة إسرائيلية خلال توغل ميداني داخل القطاع.

في حين كشفت مصادر أخرى أن عناصر من المقاومة الفلسطينية خرجوا من فتحة نفق وقاموا بتثبيت عبوة ناسفة في مدرعة من نوع "نمر"، ما أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين في البداية، قبل أن يعلن لاحقا عن ارتفاع عدد القتلى إلى ثلاثة، وفقا لما أورده موقع "حدشوت لفني كولام".

الهجوم نفذ بأسلوب معقد، تضمن انسحاب المسلحين إلى داخل النفق بعد تنفيذ العملية، دون أن تسجل إصابات في صفوفهم. وتشير التحليلات الأولية إلى أن العملية كانت معدة مسبقا وتمت وفق معلومات استخباراتية دقيقة حول تحركات جيش الاحتلال في المنطقة.

من جانبه لم يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا رسميا حتى الآن، فيما تشهد أجواء القطاع تحليقا مكثفا للطائرات الحربية والاستطلاعية.
 

جيش الاحتلال الإسرائيلي حدث أمني خان يونس قطاع غزة مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين الحرب في قطاع غزة

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