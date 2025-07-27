طريقة عمل بيض أومليت بالمشروم

يعد البيض الأومليت بالمشروم من الوجبات المميزة والمفيدة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الأومليت بالمشروم بخطوات بسيطة وسهلة.

إليكم طريقة تحضير الأومليت بالمشروم



مكونات الأومليت بالمشروم

2 بيضة متوسطة الحجم

ربع كوب لبن

مشروم فريش

بصلة مبشورة ناعم حسب الرغبة

ملح وفلفل

رشة زيت زيتون طريقة تحضير أومليت بالمشروم

قطعي المشروم شرائح، وفي مقلاة ضعي رشة صغيرة من زيت الزيتون أو السمن وتوضع على نار متوسطة الحرارة.

أضيفي البصل وشوحيه حتى يصبح شفافا، ثم ضعي المشروم ويشوح معه ليصبح لينًا.

ارفعي البصل والمشروم عن النار، وضعيهم في طبق ويترك جانبا حتى يبرد

اخفقي البيض مع الحليب والملح والفلفل ثم أضيفيه للبصل والمشروم ويقلب معه

رشي نفس المقلاة بالقليل من زيت الزيتون مرة أخرى وضعي البيض فى المقلاة على نار متوسطة حتى ينضج.