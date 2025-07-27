«اثْبُتْ عَلَى مَا تَعَلَّمْتَ».. مؤتمر للخدام بدشنا بحضور الأنبا تكلا

اختتمت إيبارشية دشنا، أمس، المؤتمر الدفاعي الذي حمل عنوان "اثْبُتْ عَلَى مَا تَعَلَّمْتَ"، وأقيم على مدار يوميْن في كنيسة السيدة العذراء بقرية السالمية التابعة للإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا تكلا مطرانها.

بجانب صلاة القداس الإلهي، ألقى نيافته محاضرتين عن "مَنْ هو المسيح؟"، وأجاب على أسئلة المشاركين في ندوة مفتوحة.

كما تضمن المؤتمر محاضرتين عن: "الله في العهد القديم" و"تدبير الخلاص في العهد القديم" وألقاهما الأب القمص يوحنا رمزي كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بدشنا، ومجموعات عمل دارت حول موضوع "التقليد"، وشارك عدد كبير من الخدام والخادمات من أبناء الإيبارشية في المؤتمر.