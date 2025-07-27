إبراهيم عبدالجواد: الجفالي قريب من الانتقال إلى فاركو خلال الساعات المقبلة

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن صفقة أحمد الجفالي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبدالجواد: “أحمد الجفالي قريب من الانتقال إلى فاركو خلال الساعات المقبلة”.

ويذكر أنه في مفاجأة غير متوقعة لإدارة نادي الزمالك، تمسّك التونسي أحمد الجفالي، محترف الفريق، بالبقاء في الدوري المصري، رافضًا فكرة الرحيل، رغم تلقيه عددًا من العروض الخارجية خلال الأيام الماضية.

وكشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عبر برنامجه "ملعب أون" المذاع على قناة "أون تايم سبورت"، أن المهلة التي حصل عليها الجفالي من لجنة الكرة في الزمالك لتحديد مصيره قد انتهت، دون التوصل إلى أي اتفاق بشأن مستقبله.

وقال عبد الجواد: "اللاعب لم يتوصل إلى اتفاق مع أي نادٍ حتى الآن، ولم يوقّع لنادي الاتحاد كما تردد، كما تلقى عروضًا خارجية لكنه رفضها، مُفضلًا البقاء في الدوري المصري لإثبات نفسه".

وأضاف أن الزمالك لم يتلقَ حتى اللحظة أي عرض مالي مناسب للاستغناء عن اللاعب، مما يُبقي ملف رحيله معلقًا حتى إشعارٍ آخر.

ويُعد موقف الجفالي بمثابة تحدٍّ جديد لإدارة القلعة البيضاء، التي كانت تأمل في تسويق اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتخفيف الأعباء المالية وتهيئة القائمة للموسم الجديد.