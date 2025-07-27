يعاني الكثير في فصل الصيف من التعرق الشديد والذي يحتاج إلي علاج، ولذلك نقدم إليك أبرز طرق علاج التعرق المفرط في الصيف، والتي تشمل خيارات طبيعية وطبية فعالة:



أولاً: تغييرات في نمط الحياة

1. الاستحمام اليومي: استخدم صابونًا مضادًا للبكتيريا للحفاظ على جفاف ونظافة الجلد.



2. الملابس القطنية الفاتحة: تجنب الأقمشة الصناعية وارتدِ ملابس واسعة تساعد على تهوية الجسم.



3. مزيل العرق المناسب: اختَر مضادًا للتعرق يحتوي على أملاح الألومنيوم، ويفضّل وضعه ليلاً قبل النوم.



4. تجنب الأطعمة المحفزة للتعرق: مثل الأطعمة الحارة، الكافيين، والوجبات الدهنية.



5. شرب كميات كافية من الماء: يساعد على تنظيم حرارة الجسم.



- ثانياً: علاجات منزلية طبيعية

خل التفاح: يوضع على مناطق التعرق ليلًا (بقطنة صغيرة) ويُغسل صباحًا، يُقلل من نشاط الغدد العرقية.

ماء الورد: قابض طبيعي للمسام، يُستخدم مباشرة على البشرة.

بودرة نشا الذرة: تمتص العرق والرائحة وتُستخدم خاصة تحت الإبطين أو بين الفخذين.

ثالثاً: علاجات طبية في حال فشل الطرق العادية

1. حقن البوتوكس: فعالة جداً وتستمر لعدة أشهر، تُثبط الأعصاب المسؤولة عن التعرق.



2. العلاج بالأيونوتوفوريس: جهاز يستخدم تيارات كهربائية منخفضة لتقليل تعرق اليدين والقدمين.



3. الأدوية المضادة للكولين: تُستخدم بوصفة طبيب لتقليل نشاط الغدد العرقية.



4. الجراحة (حالات نادرة): استئصال الأعصاب المسؤولة عن التعرق في حالات التعرق المفرط جداً.





إذا كان التعرق المفرط مفاجئًا أو غير معتاد أو يصاحبه فقدان وزن أو تعب مستمر، يُفضل زيارة الطبيب لاستبعاد الأسباب المرضية مثل اضطرابات الغدة الدرقية أو السكري.